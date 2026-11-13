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НовостиОбщество13 ноября 2026 10:26

Аптека на колёсах появится ещё в двух регионах России: какие препараты там можно купить

Эксперимент с мобильными аптеками расширили ещё на два региона России
Анна АДАМАЙТЕС
Эксперимент с мобильными аптеками расширили ещё на два региона России

Эксперимент с мобильными аптеками расширили ещё на два региона России

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА.

Правительство России расширило эксперимент по продаже медикаментов в мобильных аптеках, включив в него Карелию и Красноярский край. Распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщила пресс-служба Минздрава.

До этого в пилотном проекте участвовали Нижегородская и Курская области. Передвижные аптечные пункты работают в сельских населенных пунктах, где нет стационарных аптек.

В мобильных аптеках разрешено продавать наиболее востребованные лекарства. При этом под запрет попали препараты, содержащие наркотические, психотропные и сильнодействующие вещества, а также медикаменты с содержанием спирта более 25% и лекарства, требующие особых условий хранения.

Владимир Путин подписал закон о проведении эксперимента по продаже лекарств через передвижные аптечные пункты в мае. Он предусматривает работу таких аптек в селах, где нет стационарных пунктов для приобретения лекарств, проект рассчитан на три года.