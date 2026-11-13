Польская полиция устроила облаву на восхвалявших теракт в Кракове: самому младшему 15 лет

Полиция Польши задержала 13 человек за публичное оправдание теракта в Кракове. Фото: Neil Milton/Keystone Press Agency/Global Look Press

Польские правоохранительные органы задержали группу лиц, в том числе гражданина Украины, за публичное восхваление недавнего теракта в Кракове. Об этом сообщает агентство PAP со ссылкой на пресс-секретаря главного коменданта полиции Анджея Фийолека.

Представитель ведомства уточнил, что изначально по всей стране, в частности в Эльблонге и Щецине, были выявлены 11 подозреваемых в возрасте от 15 до 68 лет. Позднее в Малопольской полиции уточнили, что в самом Кракове по аналогичным обвинениям задержали еще двоих местных жителей 33 и 50 лет.

По данным следствия, в своих публикациях фигуранты не только прославляли массовое убийство, но и распространяли сообщения о возможных новых атаках, в том числе в Варшаве, что провоцировало панику среди населения.

Во время допросов большинство задержанных не смогли объяснить мотивы своих поступков, назвав их глупостью. В ближайшее время им предъявят обвинения в зависимости от содержания опубликованных материалов.

«Они не только вводили общественность в заблуждение, но и сеяли дезинформацию и панику», — подчеркнул Анджей Фийолек.

Напомним, трагедия в центре Кракова произошла 7 ноября, когда 24-летний мужчина открыл беспорядочную стрельбу из проезжающего автомобиля. Жертвами нападения стали шесть человек, еще 16, включая полицейских, получили ранения. Сам нападавший был тяжело ранен при задержании и скончался в больнице спустя двое суток.