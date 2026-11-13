Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыКофе «Вкус Африки»Дефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииПравила применения рекомендательных технологийПолитика АО «ИД «Комсомольская правда» в отношении обработки персональных данныхКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТесты
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыКофе «Вкус Африки»Дефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииПравила применения рекомендательных технологийПолитика АО «ИД «Комсомольская правда» в отношении обработки персональных данныхКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТесты
Еще
Радио
Россия
Москва
+10°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПолитика13 ноября 2026 10:25

ВС России за неделю освободили пять населенных пунктов в зоне спецоперации

Минобороны РФ рассказали о последних успехах российской армии в зоне СВО
Арина СЕРОВА
Минобороны РФ рассказали о последних успехах российской армии в зоне СВО

Минобороны РФ рассказали о последних успехах российской армии в зоне СВО

Фото: Григорий КУБАТЬЯН.

Российские военнослужащие за прошедшую неделю освободили пять населенных пунктов в зоне проведения спецоперации. Среди них числится село Котовка в Харьковской области. Об успехах солдат сообщила пресс-служба Министерства обороны РФ.

«Подразделения группировки войск «Север» решительными действиями установили контроль над населенным пунктом Никольское Сумской области, а вчера над населенным пунктом Котовка Харьковской области. В течение недели подразделения группировки войск «Центр» активными действиями освободили населенный пункт Шиловка Донецкой Народной Республики», - говорится в сообщении.

В оборонном ведомстве также уточнили успехи бойцов группировки войск «Восток» на запорожском направлении. Там они выбили противника из сел Васильковое и Воскресенка.

Прежде Минобороны информировало, что за минувшую неделю армия РФ уничтожила 15 сухогрузов. Все они доставляли вооружение и другие грузы для ВСУ.