Минобороны РФ рассказали о последних успехах российской армии в зоне СВО Фото: Григорий КУБАТЬЯН.

Российские военнослужащие за прошедшую неделю освободили пять населенных пунктов в зоне проведения спецоперации. Среди них числится село Котовка в Харьковской области. Об успехах солдат сообщила пресс-служба Министерства обороны РФ.

«Подразделения группировки войск «Север» решительными действиями установили контроль над населенным пунктом Никольское Сумской области, а вчера над населенным пунктом Котовка Харьковской области. В течение недели подразделения группировки войск «Центр» активными действиями освободили населенный пункт Шиловка Донецкой Народной Республики», - говорится в сообщении.

В оборонном ведомстве также уточнили успехи бойцов группировки войск «Восток» на запорожском направлении. Там они выбили противника из сел Васильковое и Воскресенка.

Прежде Минобороны информировало, что за минувшую неделю армия РФ уничтожила 15 сухогрузов. Все они доставляли вооружение и другие грузы для ВСУ.