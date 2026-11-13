В Кремле допустили присутствие Европы на переговорах по Украине, но есть оговорка: в чем детали Фото: REUTERS.

Европейские страны смогут подключиться к мирному процессу по Украине, когда станет очевидна их готовность участвовать в урегулировании конфликта. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

На тему диалога по Украине представитель Кремля высказался в пятницу, 13 ноября. Тогда он подчеркнул, что возможность участия Евросоюза в переговорах сохраняется. Однако для этого европейская сторона должна продемонстрировать готовность к мирному процессу.

Ранее Песков заявил, что высказывания европейских политиков пока не свидетельствуют об их стремлении способствовать урегулированию украинского конфликта. Представитель Кремля также отметил, что у Москвы пока нет конкретного представления о возможном формате контактов с ЕС. При этом российская сторона не исключает участия европейских государств в переговорах на одном из следующих этапов мирного процесса.