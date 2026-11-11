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НовостиПолитика11 ноября 2026 11:53

Европа выдала сама себя: в Кремле рассказали о перспективах ЕС в диалоге по Украине

Песков: заявления ЕС не демонстрируют желания внести вклад в мир на Украине
Марк СОКОЛОВ
Европа выдала сама себя: в Кремле рассказали о перспективах ЕС в диалоге по Украине

Европа выдала сама себя: в Кремле рассказали о перспективах ЕС в диалоге по Украине

Фото: REUTERS.

Заявления европейских политиков не свидетельствуют об их стремлении внести вклад в мирное урегулирование украинского конфликта. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Представитель Кремля подчеркнул, что на данный момент у Москвы нет никакого представления о возможном формате контактов с европейскими странами по украинскому вопросу.

Ранее Песков заявил, что Евросоюз придерживается провокационной позиции, направленной на продолжение конфликта. По его словам, такие участники переговорного процесса не нужны ни России, ни США, которые пытаются добиться мирного урегулирования. При этом Москва не отказывается от диалога с европейскими государствами в будущем.

Напомним, российская делегация не проводила никаких консультаций с представителями Европы на переговорах в Абу-Даби. Встреча изначально была организована в трехстороннем формате с участием России, США и Украины. Одной из ключевых тем обсуждения стало формирование новой системы европейской безопасности.