В Кремле напомнили, кто на самом деле виноват в разрыве отношений с Европой

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

Президент Владимир Путин никогда не отказывался от контактов с Евросоюзом. Об этом в пятницу журналистам сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Он напомнил, что российская сторона неоднократно это повторяла на разных уровнях.

Песков подчеркнул, что именно европейцы отказались от отношений и диалога с Москвой, а не наоборот.

«Мы неоднократно повторяли также на различных уровнях, что он [Президент Путин - прим. ред.] готов и открыт к любым контактам», — подытожил Песков.

Ранее состоялся визит в Москву спецпосланника США Стива Уиткоффа и бизнесмена Джареда Кушнера. Они прибыли в российскую столицу 12 ноября после двухдневных трёхсторонних переговоров в Абу-Даби, где обсуждались урегулирование конфликта и новая архитектура безопасности в Европе. Встреча в Кремле продлилась 2,5 часа.

По итогам помощник президента Юрий Ушаков охарактеризовал разговор как «содержательный, конструктивный, откровенный и полезный». Вскоре после встречи с президентом Путиным Кушнер написал в X, что Москва и Киев договорились расширить переговорный состав. По его словам, следующий раунд пройдёт с участием европейских партнёров.