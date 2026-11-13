Глобальный сбой ударил по Microsoft: акции компании упали в цене

Акции Microsoft подешевели почти на 2,7% на премаркете после масштабного сбоя Фото: REUTERS.

Акции американской технологической корпорации Microsoft теряют в цене около 2,7% на предварительных торгах в пятницу, 13 ноября, на фоне крупного технического сбоя в работе сервисов компании. Об этом свидетельствуют биржевые данные.

Стоимость ценных бумаг компании снижалась на 2,66% — до 509,1 доллара за акцию. Накануне, по итогам основных торгов четверга, 12 ноября, котировки Microsoft, напротив, демонстрировали умеренный рост на 0,36%, закрывшись на отметке 523 доллара.

Причиной негативной динамики стал глобальный сбой в инфраструктуре корпорации, произошедший накануне. Как писал сайт KP.RU, пользователи по всему миру столкнулись с перебоями в работе почтового сервиса Outlook, офисного пакета Microsoft 365, ИИ-помощника Copilot, платформы для корпоративного общения Teams и ряда других продуктов.

По данным портала Downdetector, всего за первый час неполадки затронули пользователей в 74 странах и территориях, при этом последствия сбоя до сих пор устранены не полностью. В корпорации заверили, что инцидент не связан с хакерской атакой.