МЭА: доходы России от поставок нефти в октябре выросли на 8,33 млрд долларов Фото: REUTERS.

В октябре Россия заработала на поставках нефти и нефтепродуктов 21,15 млрд долларов — это на 8,33 млрд больше, чем годом ранее. Такие цифры приводят в отчете Международного энергетического агентства (МЭА), на который ссылается РИА Новости.

Добыча тоже подросла: плюс 210 тысяч баррелей в сутки, теперь показатель держится на уровне 8,7 млн баррелей в день.

На фоне этих новостей Минфин ждет в ноябре 2026 года дополнительные нефтегазовые доходы бюджета в размере 391,16 млрд рублей. Правда, по итогам октября фактические поступления оказались ниже прогноза на 78,53 млрд рублей. В министерстве объяснили разрыв недополученными средствами от налога на дополнительный доход.