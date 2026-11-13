«Идеально для нас»: в Минэнерго Турции рассказали о надежности российских ядерных технологий

Минэнерго Турции: Анкара может полностью полагаться на российские технологии Фото: РОСАТОМ.

Российские технологии являются именно теми решениями, на которые Турция может полностью полагаться. Об этом заявил министр энергетики и природных ресурсов республики Алпарслан Байрактар в ходе выступления на форуме «Мировые атомные дни».

По словам главы ведомства, выбор госкорпорации «Росатом» для реализации атомного проекта в 2010 году был продиктован не только бесспорной надежностью российских разработок, но и их высокой конкурентоспособностью, от которой Анкара не могла отказаться.

«Почему мы начали работать с Россией и именно с Росатомом? Росатом и русские технологии — это те технологии, на которые мы можем полностью полагаться, это просто без споров.... То, что предложил Росатом, — это было идеально для нас», — отметил министр.

Байрактар также обратил внимание на успешную передачу компетенций. На сегодняшний день свыше половины процессов, связанных со строительством и работой АЭС «Аккую», уже локализованы. По словам министра, такое сотрудничество позволяет Турции не просто опираться на поддержку российского партнера, но и активно развивать собственную отрасль.

Ранее глава «Росатома» Алексей Лихачев заявил, компания прилагает все усилия для запуска первого энергоблока АЭС «Аккую» в Турции. Все этапы работ хотят завершить до конца текущего года.