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НовостиПолитика13 ноября 2026 11:07

Кремль отреагировал на сообщения о судьбе Финляндии в НАТО

Песков опроверг сообщения о требовании России вывести Финляндию из НАТО
Анна АДАМАЙТЕС
Песков опроверг сообщения о требовании России вывести Финляндию из НАТО

Песков опроверг сообщения о требовании России вывести Финляндию из НАТО

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков 13 ноября во время брифинга опроверг сообщения о том, что РФ якобы требует выхода Финляндии из НАТО в рамках переговоров о новой архитектуре безопасности. По его словам, предложений о выходе из альянса действующих стран-членов не выдвигалось.

«Нет, не выдвигалось. Об этом речь не шла точно», — сказал Песков, отвечая на вопрос представителей СМИ о возможных предложениях по выходу Финляндии и других действующих членов НАТО из альянса.

Так представитель Кремля прокомментировал публикации средства массовой информации, в которых сообщалось, что Москва якобы выдвинула подобные требования в ходе обсуждения новой системы безопасности.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров объяснил, на каких принципах Москва предлагает выстраивать новую архитектуру безопасности в Евразии. По его словам, российская позиция предполагает учет интересов всех стран и не направлена на подмену действующих международных организаций.