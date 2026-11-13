Масштабный сбой Microsoft парализовал работу госслужб в Новой Зеландии Фото: REUTERS.

Масштабный сбой в работе сервисов американской корпорации Microsoft нарушил функционирование ряда государственных ведомств и ключевых отраслей Новой Зеландии: в стране приостановлены сделки с недвижимостью, заморожено рассмотрение визовых заявлений, а связь с внешнеполитическим ведомством доступна только в телефонном режиме. Об этом свидетельствуют официальные заявления профильных служб.

В пятницу, 13 ноября, Министерство иностранных дел и торговли Новой Зеландии предупредило граждан о невозможности приема электронных писем и призвало обращаться за срочной консульской поддержкой исключительно по телефону. В свою очередь, Иммиграционная служба страны полностью остановила обработку всех визовых заявок и временно закрыла их прием через обновленную цифровую платформу Immigration Online.

Кроме того, неполадки затронули регулятора рынка недвижимости (REA), который проинформировал участников рынка о невозможности передачи документации и проведения расчетов по сделкам.

Напомним, технический сбой в инфраструктуре Microsoft привел к массовым проблемам с доступом к почтовому клиенту Outlook, офисному пакету Microsoft 365, платформе Teams и ИИ-помощнику Copilot. По данным сервиса Downdetector, всего за первый час инцидент затронул пользователей в 74 странах и территориях, а его последствия до сих пор не ликвидированы.