Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыКофе «Вкус Африки»Дефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииПравила применения рекомендательных технологийПолитика АО «ИД «Комсомольская правда» в отношении обработки персональных данныхКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТесты
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыКофе «Вкус Африки»Дефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииПравила применения рекомендательных технологийПолитика АО «ИД «Комсомольская правда» в отношении обработки персональных данныхКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТесты
Еще
Радио
Россия
Москва
+10°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиВ мире13 ноября 2026 11:07

Масштабный сбой Microsoft парализовал работу госслужб в Новой Зеландии

Сбой Microsoft заморозил выдачу виз, сделки с жильем и работу МИД в Новой Зеландии
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Масштабный сбой Microsoft парализовал работу госслужб в Новой Зеландии

Масштабный сбой Microsoft парализовал работу госслужб в Новой Зеландии

Фото: REUTERS.

Масштабный сбой в работе сервисов американской корпорации Microsoft нарушил функционирование ряда государственных ведомств и ключевых отраслей Новой Зеландии: в стране приостановлены сделки с недвижимостью, заморожено рассмотрение визовых заявлений, а связь с внешнеполитическим ведомством доступна только в телефонном режиме. Об этом свидетельствуют официальные заявления профильных служб.

В пятницу, 13 ноября, Министерство иностранных дел и торговли Новой Зеландии предупредило граждан о невозможности приема электронных писем и призвало обращаться за срочной консульской поддержкой исключительно по телефону. В свою очередь, Иммиграционная служба страны полностью остановила обработку всех визовых заявок и временно закрыла их прием через обновленную цифровую платформу Immigration Online.

Кроме того, неполадки затронули регулятора рынка недвижимости (REA), который проинформировал участников рынка о невозможности передачи документации и проведения расчетов по сделкам.

Напомним, технический сбой в инфраструктуре Microsoft привел к массовым проблемам с доступом к почтовому клиенту Outlook, офисному пакету Microsoft 365, платформе Teams и ИИ-помощнику Copilot. По данным сервиса Downdetector, всего за первый час инцидент затронул пользователей в 74 странах и территориях, а его последствия до сих пор не ликвидированы.