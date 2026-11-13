В работе чат-бота Claude AI зафиксирован сбой 13 ноября Фото: REUTERS.

В работе популярного чат-бота Claude AI, который разработала компания Anthropic, произошел серьезный сбой. На массовые неполадки обратили внимание специалисты портала Downdetector, отслеживающего жалобы пользователей на проблемы с интернет-сервисами.

О сбое сообщили юзеры из США и целого ряда европейских стран — Германии, Чехии, Хорватии, Франции и Великобритании. Больше всего людей возмущал тот факт, что не получалось войти в собственный аккаунт. Кроме того, у многих отказывалось работать само приложение.

Стоит отметить, что это уже не первый подобный инцидент за последнее время. 12 ноября, масштабный сбой пережили сервисы американской корпорации Microsoft. Тогда на неполадки тоже жаловались пользователи из США, Германии, Великобритании, Франции и Канады, причем львиная доля обращений пришлась именно на Америку.