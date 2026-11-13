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НовостиПроисшествия13 ноября 2026 11:11

Женщина погибла при ударе беспилотника ВСУ по автобусной остановке в Луганске

Глава ЛНР выразил слова соболезнования родным погибшей при атаке ВСУ женщины
Арина СЕРОВА
Глава ЛНР выразил слова соболезнования родным погибшей при атаке ВСУ женщины

Глава ЛНР выразил слова соболезнования родным погибшей при атаке ВСУ женщины

Фото: Алексей БУЛАТОВ.

Украинские военные с помощью дрона атаковали автобус в селе Юбилейный ЛНР. Жертвой удара стала одна из пассажирок, она погибла на месте. Об этом сообщил глава республики Леонид Пасечник в своем канале в «Максе».

По его словам, инцидент произошел утром 13 ноября в районе конечной остановки городского автобуса №197.

«К несчастью, погибла 63-летняя женщина, которая в момент атаки находилась рядом с автобусом», - написал Пасечник.

Глава ЛНР назвал произошедшее очередным варварским ударом киевского режима по Луганску. Он выразил слова соболезнования родственникам погибшей.

Напомним, что в ночь на 13 ноября ВСУ снова нанесли удары беспилотниками по регионам России. Данная атака вошла в число самых масштабных за текущий год. Российским силам ПВО удалось сбить 1 198 вражеских дронов.