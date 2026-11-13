Женщина погибла при ударе беспилотника ВСУ по автобусной остановке в Луганске

Глава ЛНР выразил слова соболезнования родным погибшей при атаке ВСУ женщины Фото: Алексей БУЛАТОВ.

Украинские военные с помощью дрона атаковали автобус в селе Юбилейный ЛНР. Жертвой удара стала одна из пассажирок, она погибла на месте. Об этом сообщил глава республики Леонид Пасечник в своем канале в «Максе».

По его словам, инцидент произошел утром 13 ноября в районе конечной остановки городского автобуса №197.

«К несчастью, погибла 63-летняя женщина, которая в момент атаки находилась рядом с автобусом», - написал Пасечник.

Глава ЛНР назвал произошедшее очередным варварским ударом киевского режима по Луганску. Он выразил слова соболезнования родственникам погибшей.

Напомним, что в ночь на 13 ноября ВСУ снова нанесли удары беспилотниками по регионам России. Данная атака вошла в число самых масштабных за текущий год. Российским силам ПВО удалось сбить 1 198 вражеских дронов.