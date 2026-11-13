Налог на проценты по вкладам хотят пересчитать по-новому: что предложил Минфин

Минфин предложил новый механизм удержания НДФЛ с доходов по вкладам Фото: Светлана МАКОВЕЕВА.

Минфин России предложил изменить порядок уплаты НДФЛ с процентов по банковским вкладам. Согласно инициативе, с 1 января 2027 года банки будут удерживать налог по ставке 13%, а после окончания года ФНС рассчитает доплату с учетом прогрессивной шкалы. Об этом сообщили в пресс-службе министерства.

Поправки планируется внести ко второму чтению законопроекта о наделении банков полномочиями налоговых агентов. При годовом доходе свыше 2,4 миллиона рублей налог должен рассчитываться по прогрессивной ставке.

До конца 2027 года банкам предстоит настроить системы для работы по новому механизму. Сроки перехода к окончательному расчету налога с учетом прогрессивной шкалы определят после обсуждения с заинтересованными сторонами.

Ранее юрист Александр Хаминский рассказал о способах законно уменьшить налог на доходы по вкладам. В частности, значение имеет срок действия депозитного договора и момент выплаты процентов.