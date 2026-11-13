Песков: Путин расширит состав делегации РФ на переговорах по Украине, если нужно

Песков заявил, что для расширения российской делегации по Украине нужна веская причина Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

Решение о возможном расширении делегации России на переговорах по украинскому кризису остается за президентом страны Владимиром Путиным. Если это будет необходимо, то он отдаст соответствующее поручение. Такое заявление сделал на брифинге пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

По его словам, подобный шаг возможен лишь в том случае, если сам российский лидер сочтет его оправданным.

«Если будет какая-то целесообразность, то президентом будет принято решение о расширении этого состава», - сказал представитель Кремля.

Ранее Владимир Путин во время встречи с американскими эмиссарами Джаредом Кушнером и Стивеном Уиткоффом предложил провести новую гуманитарную миссию в ДНР. В качестве места он выбрал Константиновку. Организацию операции хотят возложить на омбудсменов России и Украины.