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НовостиПолитика13 ноября 2026 11:23

Песков: Путин расширит состав делегации РФ на переговорах по Украине, если нужно

Песков заявил, что для расширения российской делегации по Украине нужна веская причина
Арина СЕРОВА
Песков заявил, что для расширения российской делегации по Украине нужна веская причина

Песков заявил, что для расширения российской делегации по Украине нужна веская причина

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

Решение о возможном расширении делегации России на переговорах по украинскому кризису остается за президентом страны Владимиром Путиным. Если это будет необходимо, то он отдаст соответствующее поручение. Такое заявление сделал на брифинге пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

По его словам, подобный шаг возможен лишь в том случае, если сам российский лидер сочтет его оправданным.

«Если будет какая-то целесообразность, то президентом будет принято решение о расширении этого состава», - сказал представитель Кремля.

Ранее Владимир Путин во время встречи с американскими эмиссарами Джаредом Кушнером и Стивеном Уиткоффом предложил провести новую гуманитарную миссию в ДНР. В качестве места он выбрал Константиновку. Организацию операции хотят возложить на омбудсменов России и Украины.