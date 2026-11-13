Нацгвардия Украины не нашла признаков преступления в доме пыток под Киевом Фото: Светлана МАКОВЕЕВА.

Национальная гвардия Украины завершила служебное расследование по факту незаконного удержания людей военнослужащими в здании в селе Петропавловская Борщаговка под Киевом. Итоги проверки озвучил министр внутренних дел страны Игорь Выговский во время выступления в Верховной раде.

По его словам, ведомство не выявило виновных, однако параллельное расследование инцидента продолжает Государственное бюро расследований (ГБР). Выговский утверждает, что здание использовалось Нацгвардией на законных основаниях, а сведения о находившихся там десятках заложников и погибших не соответствуют действительности.

«Во-первых, указанное помещение официально использовалось Национальной гвардией. Во-вторых, никаких 40 заложников, как и погибшего, конечно, там не было. В-третьих, полицейские и гвардейцы сработали профессионально», — заявляет министр.

Ранее правоохранительные органы уже задержали 13 человек, принимавших участие в акциях протеста возле данного объекта. Многие из них в настоящее время помещены в следственный изолятор.

Напомним, официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что киевские власти используют секретные места содержания, ставших источником дохода. По ее словам, украинское руководство пытается отвлечь внимание от подвальных помещений, где содержатся мобилизованные, уклонисты и общественники.