Правительство внесло в Госдуму проект о правилах движения беспилотных машин Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

Правительство Российской Федерации внесло в Государственную думу законопроект о регулировании движения беспилотных автомобилей. Законопроект размещен в электронной базе парламента.

В проекте вводится понятие высокоавтоматизированного транспортного средства (ВАТС). Предполагается, что такие автомобили смогут передвигаться без непосредственного участия человека за рулем, в том числе при помощи дистанционной поддержки.

Законопроект также устанавливает обязанности производителей и операторов дистанционной поддержки. В их числе — требования к техническому обслуживанию беспилотных машин и обновлению программного обеспечения

Ранее Минтранс сообщал, что законопроект предусматривает распределение ответственности между изготовителем транспорта, разработчиком системы вождения, владельцем или эксплуатантом и оператором дистанционной поддержки.

Также KP.RU писал, что в России планируют расширить эксперимент по использованию беспилотного транспорта на ряд регионов страны. Об этом заявил Андрей Никитин, на тот момент министр транспорта. Он отметил, что накопленный опыт позволит постепенно распространить технологию по стране.