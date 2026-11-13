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НовостиПолитика13 ноября 2026 11:39

В Кремле призвали Украину ответить за свои слова: речь о ситуации в Константиновке

Песков: Киев может разминировать Константиновку, раз заявляет о контроле над ней
Марк СОКОЛОВ
Кремль призвал Украину ответить за свои слова: Речь о ситуации в Константиновке

Кремль призвал Украину ответить за свои слова: Речь о ситуации в Константиновке

Фото: REUTERS.

Киев может самостоятельно разминировать подъездные пути к Константиновке, если утверждает, что контролирует город. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на брифинге.

Представитель Кремля подчеркнул, что именно российская сторона контролирует Константиновку. И поэтому готова приступить к разминированию, которое займет около пяти дней. После согласования всех гарантий безопасности планируется провести гуманитарную операцию.

Однако Киев занимает другую позицию. И раз он представляет ее как истину, то пусть действует.

«Если же украинцы, как они утверждают, контролируют Константиновку, пусть они это сделают, пусть они проведут разминирование», — сказал Песков.

Накануне президент России Владимир Путин предложил организовать гуманитарную миссию в Константиновке по примеру ранее проведенной операции в Алешках. Соответствующую инициативу глава государства озвучил на встрече с американскими представителями в Кремле. Российский лидер отметил, что прошлый опыт позволил оказать помощь мирным жителям и вывезти их из опасных районов.