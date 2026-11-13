Суд взыскал с организатора концерта Уэста 117 тыс. в пользу покупателя билетов Фото: Алексей БУЛАТОВ.

В Москве с организатора несостоявшегося концерта рэпера Канье Уэста взыскали 117 855 рублей. Об этом сообщили в Telegram-канале судов общей юрисдикции столицы.

В сообщении сказано, что суд частично встал на сторону Д. И. Лугового в споре с организатором концерта Уэста ООО «Сэй Эдженси». В указанную сумму вошли стоимость билетов на выступление американского рэпера, неустойка, сервисный сбор, компенсация морального вреда, штраф и почтовые расходы.

Ранее ещё один покупатель билета на концерт Уэста отсудил 149 тысяч рублей.

В середине августа концертное агентство «Сэй Эдженси» объявило, что американский рэпер Канье Уэст даст два концерта на петербургской «Газпром Арене» — 10 и 11 октября. Анонс появился 17 августа, в тот же день стартовала продажа билетов, цена которых варьировалась от 9 до 160 тысяч рублей. Однако уже 24 августа «Газпром Арена» выступила с опровержением, заявив, что не является организатором и не подписывала договор аренды, поэтому концерт на её площадке состояться не может. Ситуация окончательно прояснилась 30 сентября, когда американский партнёр тура Access Opera объявил об отмене концертов.