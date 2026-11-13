Обрушение здания произошло в США, пострадали люди Фото: REUTERS.

В американском городе Аврора (штат Иллинойс) произошло частичное обрушение 122-летнего исторического здания на оживленную проезжую часть, в результате чего пострадали по меньшей мере три человека. Об этом сообщает телеканал Fox 32 Chicago.

Инцидент произошел вечером в среду, 11 ноября, около 18:37 по местному времени на бульваре Ист-Галена. По данным следователей, изучивших записи с камер наблюдения, сначала обрушилась крыша постройки 1904 года, увлекая за собой внешнюю стену и установленные строительные леса.

Обломки рухнули прямо на дорогу неподалеку от перекрестка с оживленной Бродвей-стрит, где расположены многочисленные рестораны и магазины. Прохожие и автомобилисты в панике бросились врассыпную, а одному из водителей пришлось резко свернуть в сторону, чтобы избежать попадания под завалы.

По словам городских властей, трое пострадавших получили легкие травмы, их жизни ничто не угрожает. Само здание, в котором работала только парикмахерская на первом этаже, а остальные помещения пустовали, оперативно эвакуировали. Позднее специалисты провели контролируемый снос аварийных конструкций с помощью водоструйного оборудования.

Примечательно, что это второе подобное ЧП в США за один день. Всего за три с половиной часа до этого в нью-йоркском Бруклине обрушился трехэтажный жилой дом, где погибли восемь человек и 18 пострадали.