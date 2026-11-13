Стало известно, как россияне относятся к опросам общественного мнения Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

Почти 90% россиян признают необходимость опросов общественного мнения, и их поддержка сохраняется с 2005 года. О результатах мнения россиян стало известно из информации на официальном сайте ВЦИОМ.

Молодые россияне чаще поддерживают опросы общественного мнения, но они популярны во всех поколениях. У россиян есть запрос на изучение общественных настроений. Большинство граждан считают опросы важными, но доверие к ним упало с 34 до 25 пунктов за последние годы.

Нужно отметить, что опрос проводился посредством телефонного анкетирования. Всего в нем участвовали более 1600 россиян старше 18 лет.

Ранее KP.RU рассказал, что россияне выбору в интернет-магазине доверяют не меньше, чем при приобретении товаров в обычном магазине. Им выбор помогают сделать рейтинги товара и отзывы.