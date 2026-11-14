Не храните молоко в дверце холодильника: названы ошибки, ускоряющие порчу продуктов Фото: Светлана МАКОВЕЕВА.

Многие хозяйки совершают ряд привычных ошибок при хранении еды и уходе за бытовой техникой, из-за чего продукты портятся значительно быстрее. Как отмечают эксперты Роспотребнадзора, одной из самых распространенных оплошностей является размещение молока в дверце холодильника. Об этом пишет KP.RU.

Отмечается, что такой вид хранения молока кажется самым логичным решением, однако именно в дверце холодильника из-за постоянного открывания происходят резкие перепады температур. В этом месте рекомендуется держать соусы, сливочное масло и напитки, тогда как молоко и готовые блюда требуют стабильного микроклимата на верхних и средних полках.

Диетолог и санитарный врач Людмила Денисенко в беседе с KP.RU уточнила, что к быстрой порче также приводит отправка в холод горячих блюд прямо с плиты, которые нарушают температурный режим. Дополнительно ускоряет порчу использование пластиковых пакетов, лишающих зелень и овощи воздуха, — их лучше заменять на бумажные или вакуумные контейнеры.

Кроме того, не стоит ставить крупную посуду на верхние ярусы, поскольку она перекрывает циркуляцию холодного воздуха. Для сырого мяса, рыбы и фарша идеальна самая холодная нижняя полка, но сырые и готовые продукты ни в коем случае не должны пересекаться.

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