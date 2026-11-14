Где в холодильнике хранить мясо, молоко и готовые блюда, и как его мыть: Ошибки, которые допускают почти все

Дверца холодильника — самое нестабильное и теплое место для хранения продуктов Фото: Светлана МАКОВЕЕВА.

Отмечают официальный праздник - День очистки холодильника - 15 ноября. Очень удобно – во-первых, воскресенье, выходной, во-вторых – уже наступили холода и продукты на время размораживания можно вынести на балкон. Даже пельмени и овощные смеси не успеют превратиться в кашу. Ну и в-третьих, день напоминает о том, что даже холодильники no frost, в которых не нарастают айсберги, нуждаются в периодической помывке.

- На самом деле, рекомендуется мыть холодильники и проводить ревизию продуктов не реже раза в месяц, - говорит наш постоянный эксперт, диетолог, санитарный врач по первому образованию Людмила Денисенко. – По крайне мере – проверять сроки годности и протирать полки от крошек или разлитых напитков, которые могут быть идеальной средой для размножения бактерий. Но и генеральную уборку рекомендуется устраивать хотя бы раз в полгода.

Как и чем мыть холодильник:

* Для начала – разгрузите холодильник, проверив сроки годности продуктов. Просрочку выбрасывайте без жалости, даже если на ваш взгляд она «не пахнет». Охлажденные продукты выдержат час при комнатной температуре, но все же лучше убрать их на балкон, пока моете холодильник.

* Замороженные продукты – в сумку-холодильник с хладоэлементами.

* Обязательно отключите холодильник от сети, даже если его не нужно размораживать. Это правило безопасности.

Первым делом освободите холодильник от всех продуктов и прочего Фото: Светлана МАКОВЕЕВА.

* Выньте все съемные элементы – полки, ящики, решетки – и не торопитесь мыть их поскорее, подождите, пока они нагреются до комнтной температуры (чтобы не потрескались от перепада температуры).

* Замочите полки и ящики в теплой воде с обычным моющим средством для посуды или жидким мылом, очистите, сполосните, просушите. Не стоит использовать средства с хлором – это небезопасно для пищевых продуктов.

* В любой удобной емкости разведите мыльный раствор, смоченной в нем губкой или тряпкой тщательно протрите внутренности холодильника, просушите бумажным или обычным полотенцем. Особенное внимание уделяйте углам, задней стенке и стыкам, где любят скапливаться грязь и микробы.

* Застарелые пятна очистит кашица из соды – нанести, оставить на 10 минут, смыть. А неприятный запах уберет разведенный один к одному с водой 9% уксус. Или вода с лимонным соком.

* Не используйте агрессивные средства (тот же раствор уксуса) для очистки уплотнителей. Их нужно просто протереть мыльным раствором, а потом хорошо просушить тряпкой из микрофибры или бумажными полотенцами.

* Не забывайте и про внешнюю сторону, особенно ручки. Ручки желательно протирать при уборке всей квартиры раз в неделю.

* Оставьте холодильник открытым на 20-30 минут, чтобы окончательно его просушить.

* Верните на место все съемные элементы. Подключите холодильник к сети. Понадобится 15-20 минут для стабилизации температуры.

! Не используйте для уборки жесткие щетки, агрессивные абразивные вещества – они могут повредить поверхность, оставив микротрещины, которые «любят» бактерии.

КТО ПОРТИТ ПРОДУКТЫ В ХОЛОДИЛЬНИКЕ

- Некоторые блюда являются особенно благоприятной средой для развития бактерий, - говорит Людмила Денисенко. – Это тушеное мясо, салаты, моллюски, блюда со сливками, мясные супы. Мясной фарш портится быстрее, чем мясо. Основными виновниками порчи пищевых продуктов являются микроорганизмы и энзимы (биологически активные соединения, которые изменяют цвет и вкус). К их вредоносной работе добавляется деятельность процессов заветривания и окисления. Холодильник, где температура ниже +8 С, замедляет размножение бактерий и активность энзимов.

Некоторые блюда являются особенно благоприятной средой для развития бактерий Фото: Светлана МАКОВЕЕВА.

Что поможет сохранить свежесть продуктов дольше:

* Бумажные пакеты. «Пластик не дает продуктам «дышать», даже если это «пищевой» полиэтилен. Он сокращает жизнь нашей зелени и овощам: воздух не поступает, влага скапливается внутри пакета, из-за чего они вянут и подгнивают быстрей, чем в правильных условиях», - объясняет Людмила Денисенко

* Вакуумные пакеты и контейнеры. Пакеты отлично подходят для хранения, например, зелени. Перед хранением листья и стебли нужно хорошо промыть, высушить, а потом сложить в вакуумный пакет. А в контейнерах прекрасно хранятся готовые блюда или мясные, сырые нарезки. Вакуумный насос помогает продлить срок хранения в 2-3 раза.

* Не ставьте на средние и верхние полки холодильника большие тарелки, сковороды, даже если там достаточно места, чтобы они не перекрывали циркуляцию холодного воздуха внутри холодильника. Иначе могут появиться уголки, где температура выше, чем требуется, и условия хранения продуктов ухудшаются. Лучше располагать большие блюда в самом низу.

* Не убирайте в холод блюда сразу с плиты. В идеале их необходимо охладить до комнатной температуры. Иначе они нагревают воздух в закрытом холодильнике. Это нарушает температурный режим.

Но! При этом нельзя оставлять скоропортящиеся продукты при комнатной температуре дольше двух часов (летом – дольше одного часа). Время вышло – убираем еду в холодильник. Что ж, придется ему поработать усиленно.

* Перегруженный холодильник тоже может ускорить порчу из-за нарушений циркуляции воздуха.

ГДЕ ЧТО ХРАНИМ В ХОЛОДИЛЬНИКЕ

* Верхние и средние полки — территория «чистых» продуктов. Здесь место уже готовых блюд, молочных продуктов, молока, колбасы.

* Нижняя полка – для мяса. Обычно она - самая холодная (около +2 °C). На ней можно хранить сырое мясо, птицу, рыбу, фарш, морепродукты.

! Соблюдайте правила безопасности: сырое и готовое не должны пересекаться нигде – ни на разделочной доске, ни на полке холодильника. Все продукты без термообработки – в закрытых контейнерах!

* Не рекомендуется хранить молоко в дверце (хотя, казалось бы – самое логичное место). Но именно в дверце постоянные перепады температур. Сюда убираем соусы, мягкие и плавленые сыры, сливочное масло, напитки (за исключением молока), - подчеркивают эксперты Роспотребнадзора.

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