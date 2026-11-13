Во Франции арестовали особняк украинского миллиардера Константина Жеваго Фото: Global Look Press/Vincent Isore

Во французской столице арестовали элитную недвижимость, принадлежащую украинскому предпринимателю Константину Жеваго. О решении сообщил офис генерального прокурора Украины в Telegram-канале. По данным ведомства, рыночная стоимость особняка оценивается в 40 миллионов долларов.

Обеспечительные меры на зарубежный актив наложены в рамках расследования громкого дела о растрате 113 миллионов долларов. На родине бизнесмен проходит фигурантом сразу по нескольким уголовным производствам, так что французский особняк — лишь одна из точек в этом запутанном сюжете.

Кстати, Париж уже не впервые разбирается с запросами Киева насчёт Жеваго. В декабре 2022 года предпринимателя задержали на горнолыжном курорте Куршевель по инициативе украинского Госбюро расследований. Уже в начале января 2023 года суд отпустил его под залог, обязав трижды в неделю отмечаться в местном полицейском участке.

Правда, добиться выдачи олигарха Киеву тогда не вышло. В марте 2023 года апелляционный суд Шамбери отклонил требование об экстрадиции, а в ноябре того же года аналогичное решение вынес Верховный суд Франции. Высшая инстанция постановила, что украинская сторона не способна гарантировать обвиняемому справедливое судебное разбирательство.