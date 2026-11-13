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НовостиВ мире13 ноября 2026 12:07

Восьмиэтажное здание рухнуло на строителей в Кении, погибли не менее 6 человек

Всем извлеченным из завалов обрушенного здания в Кении строителям оказывается помощь
Авторы (2):
Сергей ЧИКОВ
Арина СЕРОВА
Всем извлеченным из завалов обрушенного здания в Кении строителям оказывается помощь. Фото: Han Xu/XinHua/Global Look Press

Всем извлеченным из завалов обрушенного здания в Кении строителям оказывается помощь. Фото: Han Xu/XinHua/Global Look Press

По меньшей мере шесть человек погибли в результате обрушения восьмиэтажного здания в Кении, которое рухнуло на строителей. Об этом сообщает The Sun.

ЧП произошло рано утром 13 ноября недалеко от Найроби, Кения. До сих пор неизвестно, сколько всего работало специалистов в момент обрушения дома. Только пять человек смогли вытащить живыми из завалов, им сейчас оказывают помощь.

«В ходе утренних операций были извлечены три тела, а еще три были обнаружены позже под завалами. Все шесть жертв были мужчинами среднего возраста», - передает газета слова местного чиновника Брэмвелла Симию.

Экстренные службы продолжают разбирать здание и искать людей. Власти города заверили, что всем пострадавшим обязательно помогут.

Ранее аналогичная ситуация случилась в США. В городе Аврора штата Иллинойс частично обрушилось историческое здание на оживленную проезжую часть. Ему было около 120 лет. В результате пострадали минимум три человека.