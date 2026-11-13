Песков отверг обвинения Киева о переброске техники в Константиновку Фото: REUTERS.

Заявления Украины о том, что Россия якобы может использовать предлагаемую гуманитарную операцию в Константиновке ДНР для отправки туда бронетехники, не выдерживают никакой критики. Об этом журналистам журналистам официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

"Пока что мы слышали вчера от представителей киевского режима? Дескать, русские опять используют это или для передислокации, для заброски бронетехники, или для ротации военных", - напомнил он.

По его словам, если Киев считает, что Россия это использует для ротации своих военных, тогда там соглашаются с тем, что ВС РФ контролируют Константиновку.

Однако утверждение о том, что это будет использовано для переброски бронетехники, вообще не выдерживает никакой критики, потому что все прекрасно видно со спутников, дронов и с других средств наблюдений, заключил пресс-секретарь российского лидера.

Как писал сайт KP.RU, также Песков указал, что киевский режим может самостоятельно разминировать подъездные пути к Константиновке, если уверяет, что контролирует эту территорию.

Напомним, 12 ноября в ходе встречи в Кремле с американскими эмиссарами президент РФ Владимир Путин предложил организовать гуманитарную миссию в Константиновке по примеру ранее проведенной операции в Алешках.