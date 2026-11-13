В «Синергии» опровергли информацию о предъявлении обвинений вузу или работникам Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

Университет «Синергия» и его сотрудники не стали фигурантами уголовного дела, и обвинения никому из них не предъявлены. Об этом рассказал представитель учебного заведения в интервью изданию ТАСС.

Университет «Синергия» функционирует в обычном режиме и активно помогает следствию, как заявили в пресс-службе вуза, подчеркивается в материале ТАСС.

Ранее KP.RU рассказал, что проректор университета «Синергия» задержан в Москве. Его подозревают в завышении стоимости проекта, которую он передал субподрядчикам. По мнению следствия, университет делегировал большую часть задач сторонним исполнителям, выделив на это примерно 13,5 млн рублей. Разбирательство по этому инциденту еще не закончено. Проректор помещен в изолятор временного содержания, ведутся следственные мероприятия.