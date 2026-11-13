Зеленский пожаловался на сохранение ограничений работы Starshield Фото: REUTERS.

Владимир Зеленский заявил о сохранении лимита скорости работы спутниковой сети Starshield для украинских подразделений вдоль всей линии соприкосновения, что затрудняет применение беспилотников-перехватчиков.

По его словам, технический порог работы терминалов в зоне боевых действий по-прежнему зафиксирован на отметке 100 миль в час, что не позволяет украинским военным эффективно задействовать перехватчики против реактивных беспилотных летательных аппаратов. Зеленский также отметил, что Киев до сих пор не получил четких разъяснений по поводу сохранения этих ограничений, в связи с чем дал поручение профильным ведомствам активизировать диалог с властями США и компанией SpaceX.

«Четких объяснений до сих пор нет. Поручил МИД Украины и министру обороны Украины активнее контактировать с Госдепом, Пентагоном и компанией SpaceX для получения разъяснений и исправления ситуации», — написал он в Telegram-канале по итогам докладов министра обороны и главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) о переговорах с американской стороной.

Накануне Зеленский, в очередной раз жалуясь на работу военной спутниковой системы Starshield, заподозрил США в признании украинских территорий российскими.