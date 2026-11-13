Кто сможет выйти на пенсию досрочно в 2027 году: Соцфонд разъяснил правила

Соцфонд: досрочный выход на пенсию в 2027 году сохраняется для ряда категорий Фото: Ольга ЮШКОВА.

В 2027 году ряд категорий граждан сохранит право выйти на пенсию раньше общего срока. В их числе — работники вредных производств, многодетные матери и те, у кого есть иные основания для досрочной выплаты, сообщили в Социальном фонде России.

По данным ведомства, оформить страховую пенсию в 2027 году смогут мужчины, родившиеся в 1962 году и раньше, а также женщины 1967 года рождения и старше. Для этого потребуется не менее 15 лет страхового стажа и минимум 30 пенсионных баллов.

Ранее Соцфонд сообщал, что после февральской индексации фиксированная выплата к страховой пенсии вырастет до 10,2 тыс. рублей. Сейчас она составляет 9 584,69 рубля. Для граждан старше 80 лет выплата начисляется в двойном размере — с февраля они будут получать около 20,5 тыс. рублей. Всего в 2027 году запланированы две индексации пенсий.