Россиян ждут две индексации выплат в следующем году: что будет с пенсиями

Фиксированная выплата к пенсии вырастет до 10,2 тысячи рублей Фото: Алексей БУЛАТОВ.

В России после февральской индексации вырастет фиксированная выплата к страховой пенсии. Она будет увеличена до 10,2 тысячи рублей. Всего в 2027-м ожидаются две индексации пенсий и пособий. Так гласят данные Соцфонда.

Повышение фиксированной выплаты к пенсии напрямую повлияет на размер надбавок для отдельных категорий пенсионеров. Это скажется на гражданах, достигших возраста 80 лет. Кроме того, индексация повлияет на россиян с первой группой инвалидности.

"Одновременно со страховыми пенсиями в феврале на 6,8% будет повышена надбавка к пенсии по уходу за пожилыми людьми, достигшими 80 лет, и пенсионерами с первой группой инвалидности. 1 февраля сумма надбавки для них увеличится до 1,5 тыс. рублей в месяц", - объявили в Соцфонде.

Сохранится также индексация пенсий по государственному обеспечению. Она пройдет с 1 апреля. Индексация затронет получателей социальных пенсий, пострадавших от радиации граждан, а также некоторых военнослужащих. Работающим пенсионерам с августа проведут перерасчет выплат с учетом поступивших взносов работодателей.

"В этом году страховые пенсии были проиндексированы 1 января на 7,6%. В результате повышения средний размер страховой пенсии по старости увеличился на 1,9 тыс. рублей и составил 27 тыс. рублей", - напомнили в Соцфонде.

С февраля в России пройдет масштабная индексация ряда социальных выплат. Она затронет более 40 мер поддержки граждан. Повышение будет осуществлено по уровню фактической инфляции. Под индексацию подпадут материнский капитал, ежемесячная денежная выплата и пособие по уходу за ребенком для неработающих граждан.

В октябре разрыв между средними пенсиями работающих россиян в регионах РФ превысил 22 тысячи рублей. Наименьший размер пенсионной выплаты вновь фиксируют в Дагестане. Там он составил 17 618 рублей. В Чукотском АО зафиксировали наибольшие средние пенсии - 39 732 рубля.

Тем временем приближается конец года. Ряду сотрудников в декабре выплачивают тринадцатую зарплату. Она положена работнику только в одном случае - если правило о дополнительной получке прописано в трудовом или коллективном договоре. Закон не гарантирует выплату ежегодной премии.