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НовостиВ мире13 ноября 2026 12:44

В ЕС признали, что Брексит не прошел без следа: «Много травматических воспоминаний»

Каллас: В ЕС осталось много травматических воспоминаний после Брексита
Семен ЗИМИН
В ЕС признали, что Брексит не прошел без следа: «Много травматических воспоминаний»

В ЕС признали, что Брексит не прошел без следа: «Много травматических воспоминаний»

Фото: REUTERS.

Верховный представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас призналась, что в Евросоюзе до сих пор болезненно вспоминают выход Великобритании из объединения. Ее слова приводит Clash Report. По мнению Каллас, Лондону будет непросто вернуться обратно, ведь Брексит оставил в Брюсселе слишком много травматических воспоминаний.

«Мне бы очень хотелось, чтобы Великобритания вернулась в Европу. Но, конечно, у нас в Европейском союзе осталось много травматических воспоминаний, связанных с Брекситом», — говорится в публикации.

Каллас подчеркнула: переговоры о возвращении британцев в европейскую семью легкими точно не будут.

А вот у британского премьера Энди Бёрнема, похоже, свои планы. Он пообещал уже к концу ноября, к саммиту Британия — ЕС, представить план возвращения страны в таможенный союз, а затем и в единый рынок Евросоюза.