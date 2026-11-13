Стихийный «мемориал» появился у штаб-квартиры Nvidia: люди начали возлагать цветы и зажигать поминальные свечи

Возле штаб-квартиры технологического гиганта Nvidia в американском городе Санта-Клара (штат Калифорния) местные жители начали стихийно возлагать цветы и зажигать поминальные свечи. Как сообщает портал TMZ, необычная акция разворачивается на фоне громкого скандала вокруг личной жизни создателя и бывшего гендиректора компании Дженсена Хуанга.

В социальных сетях появились кадры, на которых запечатлены как минимум три букета у фирменного логотипа Nvidia, а также мужчина, зажигающий белую свечу у импровизированного мемориала.

Поводом для столь бурной реакции стали недавние разоблачения в СМИ. Ранее Дженсен Хуанг публично признал внебрачную связь с предпринимательницей Элис Хуанг, которую подозревают в связях с китайской разведкой. Позднее ситуация приобрела еще более масштабный характер. Журналисты сообщили о втором тайном романе основателя корпорации с вице-президентом по здравоохранению Кимберли Пауэлл, а на следующий день агентство Reuters выпустило материал о третьей интимной связи топ-менеджера с еще одной сотрудницей компании.