Медведев: у «Единой России» нет права на ошибку — это скажется на всей власти Фото: Александр ГЛУЗ.

Партия «Единая Россия» не имеет права на ошибку, поскольку это напрямую скажется на авторитете всех органов власти, включая главу государства. Об этом заявил председатель партии Дмитрий Медведев, выступая на Форуме местных отделений, который прошёл в рамках объявленного в партии Года местных отделений.

Сегодня по всей стране насчитывается почти три тысячи местных отделений. По словам Медведева, именно они внесли большой вклад в победу на прошедших выборах и стали одним из ключевых звеньев кампании. Более того, местные отделения выступают важнейшим каналом связи между гражданами, членами партии и её региональными и федеральными структурами.

Ранее Медведев остановился на бюджете. Работа над проектом федерального бюджета на 2027–2029 годы выходит на финальную стадию, второе чтение законопроекта состоится на следующей неделе. На совещании, посвящённом обсуждению документа, председатель Совбеза поручил партии внести в федеральный бюджет социально значимые поправки и обеспечить их исполнение.