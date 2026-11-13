Радиостанция «Судного дня» внезапно замолчала: тревожное сообщение в пятницу 13-го Фото: Иван МАКЕЕВ.

Радиостанция «Судного дня» внезапно замолчала. Это произошло в пятницу 13-го, говорится на канале УВБ-76 Логи в Teegram.

Указывается, что передача сигнала была прервана. После появилось сообщение: «Сбой передатчика». Причем на канале, где обычно публикуются сообщения от «жужжалки», до сих пор не появилась информация о восстановлении деятельности радиостанции. Стоит ли тревожится из-за молчания аппарата, пока непонятно.

Нужно отметить, что в последнее время радиостанция проявляла активность. В частности, она составляла непонятные сообщения перед важными мировыми событиями. Ранее KP.RU рассказал, что «жужжалка» вышла в эфир после важных заявлений президента России Владимира Путина о зеркальном ответе Западу.