Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыКофе «Вкус Африки»Дефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииПравила применения рекомендательных технологийПолитика АО «ИД «Комсомольская правда» в отношении обработки персональных данныхКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТесты
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыКофе «Вкус Африки»Дефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииПравила применения рекомендательных технологийПолитика АО «ИД «Комсомольская правда» в отношении обработки персональных данныхКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТесты
Еще
Радио
Россия
Москва
+10°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиВ мире13 ноября 2026 13:01

Радиостанция «Судного дня» внезапно замолчала: тревожное сообщение в пятницу 13-го

Радиостанция Судного дня сообщила о сбое в пятницу 13-го
Авторы (2):
Сергей ЧИКОВ
Людмила МИТРОХИНА
Радиостанция «Судного дня» внезапно замолчала: тревожное сообщение в пятницу 13-го

Радиостанция «Судного дня» внезапно замолчала: тревожное сообщение в пятницу 13-го

Фото: Иван МАКЕЕВ.

Радиостанция «Судного дня» внезапно замолчала. Это произошло в пятницу 13-го, говорится на канале УВБ-76 Логи в Teegram.

Указывается, что передача сигнала была прервана. После появилось сообщение: «Сбой передатчика». Причем на канале, где обычно публикуются сообщения от «жужжалки», до сих пор не появилась информация о восстановлении деятельности радиостанции. Стоит ли тревожится из-за молчания аппарата, пока непонятно.

Нужно отметить, что в последнее время радиостанция проявляла активность. В частности, она составляла непонятные сообщения перед важными мировыми событиями. Ранее KP.RU рассказал, что «жужжалка» вышла в эфир после важных заявлений президента России Владимира Путина о зеркальном ответе Западу.