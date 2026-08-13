Радиостанция Судного дня вышла в эфир после слов Путина о зеркальном ответе Западу: прозвучало одно слово

Радиостанция Судного дня вышла в эфир после слов Путина о зеркальном ответе Западу: в эфир попало одно слово Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В эфире таинственной радиостанции «УВБ-76», которую в народе прозвали «Радиостанцией Судного дня», прозвучало новое закодированное послание. Об этом сообщил Telegram-канал «УВБ-76 логи», который отслеживает активность этой загадочной частоты.

Сообщение поступило в эфир 13 августа 2026 года в 10:39 по московскому времени. В расшифровке значится следующая комбинация: «НЖТИ 88511 РАСЦЕНКА 6793 0809». Примечательно, что это уже второй случай выхода станции за последние сутки.

Накануне, 12 августа, «жужжалка» уже нарушала молчание, передав слово «вилобоец». Тогда в сообщении также присутствовал похожий цифровой ряд, значение которого до сих пор остается загадкой для исследователей и любителей аномалий.

Наблюдатели отмечают, что активизация радиостанции часто совпадает с важными политическими заявлениями или напряженными моментами в международной обстановке. В последнее время громким событием стало предупреждение президента России Владимира Путина о возможном зеркальном ответе Западу в случае попыток захвата российских судов.