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НовостиЗдоровье13 ноября 2026 13:59

ЗОЖ с подвохом: эксперт назвал семь продуктов, которые мешают похудеть

Доктор Шарман перечислил семь псевдополезных продуктов из супермаркета
Анастасия ПИГИНА
В список продуктов, которые могут мешать похудеть, врач включил протеиновые батончики. Фото: Adria Black / Shutterstock / Fotodom

В список продуктов, которые могут мешать похудеть, врач включил протеиновые батончики. Фото: Adria Black / Shutterstock / Fotodom

Президент Академии профилактической медицины Казахстана, доктор Алмаз Шарман рассказал, какие продукты из отделов здорового питания могут оказаться не такими полезными, как обещает упаковка. По словам эксперта, за надписями «фитнес», «натуральный» и «без глютена» нередко скрываются избыток сахара, рафинированные углеводы и жиры. Об этом пишет mk.ru.

В список продуктов, которые могут мешать контролировать вес, Шарман включил протеиновые батончики, йогурты с наполнителями, мультизлаковый хлеб и растительное молоко с добавками. Некоторые батончики содержат более 20 граммов сахара, а в йогуртах с фруктовыми добавками его количество может достигать 25 граммов на порцию.

Вместо них эксперт советует выбирать батончики с содержанием белка от 10 граммов и сахара менее 5 граммов, натуральный греческий йогурт и цельнозерновой хлеб. Растительное молоко лучше покупать без сахара и с коротким составом.

Также Шарман обратил внимание на безглютеновую выпечку, изотоники и диетическую газировку. Если у человека нет целиакии, специально отказываться от глютена необязательно. Изотоники нужны преимущественно при длительных интенсивных тренировках, а в остальных случаях часто достаточно обычной воды.

Ранее ученые определили продукты, богатые веществами, которые могут замедлять процессы старения. Биолог Алексей Москалев рассказал о продуктах-лидерах по содержанию таких соединений.