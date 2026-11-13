Мерца снова рвут на части за психоз вокруг Украины: в Бундестаге призывают отдать деньги немцам, а не Киеву Фото: REUTERS.

Канцлер Германии Фридрих Мерц предпочитает выделять деньги Украине, а не помогать собственным гражданам. Об этом заявил заместитель руководителя фракции «Альтернатива для Германии» (АдГ) в Бундестаге Маркус Фронмайер в соцсети X.

Политик раскритиковал немецкое правительство за отказ снижать налог на электроэнергию. По его словам, власти ссылаются на нехватку средств, однако продолжают находить деньги для финансирования Киева.

«Правительство Мерца заявляет, что, к сожалению, у него нет возможности профинансировать снижение налога на электроэнергию! Интересно… Каким тогда образом нашелся способ профинансировать Украину более чем на 100 млрд евро?» — возмутился Фронмайер.

Депутат подчеркнул, что у Германии достаточно бюджетных средств для решения внутренних проблем. Однако, по его мнению, канцлер вновь ставит интересы Украины выше потребностей немецких граждан.

Ранее Фронмайер раскритиковал решение Мерца направить Киеву дополнительный пакет зимней помощи на 200 млн евро. Политик возмутился тем, что немецкие семьи испытывают трудности с оплатой коммунальных услуг, пока Берлин увеличивает расходы на поддержку Украины. Половину выделенной суммы должно предоставить Министерство иностранных дел ФРГ, остальные средства — Министерство экономического сотрудничества и развития.