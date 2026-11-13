В Забайкалье ликвидировали медведя, вышедшего к домам Фото: Светлана МАКОВЕЕВА.

В Забайкалье ликвидировали медведя, который заметили возле посёлка. Об этом сообщило министерство природы региона.

Сразу после того, как местные жители заметили свежие следы зверя рядом с жилой застройкой, начались его поиски. Охотоведы прочесали окрестности населённого пункта, в том числе густые леса и труднодоступные участки.

В 2026 году в России сложилась тревожная ситуация с нападениями медведей на людей. По последним данным, основанным на сообщениях региональных властей, число погибших выросло до 35 человек. Последний трагический случай произошёл в начале ноября на Камчатке. Медведь напал на сторожа туристической базы. От полученных травм мужчина скончался.

Ранее KP.RU уже разбиралось, почему хищники стали всё чаще нападать на людей в России.