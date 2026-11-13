В Сети обсуждают фотографию 83-летнего Роберта де Ниро с молодой спутницей

Роберт и Тиффани шли по красной дорожке, держась за руки, и позировали фотографам. Фото: Taylor Hill/FilmMagic/Variety via Getty

Роберт Де Ниро и его молодая спутница Тиффани Чен посетили громкую кинопремьеру в Нью-Йорке. Их милое общение попало на камеру. Фотографии 83-летней знаменитости и его молодой спутницы опубликовало издание Daily Mail.

Пара, несмотря на 36-летнюю разницу в возрасте, выглядит счастливой. Роберт и Тиффани шли по красной дорожке, держась за руки, и позировали фотографам. Напомним, актер не так давно вновь стал отцом. Когда Де Ниро было 79 лет, у него появилась дочь Джиа Вирджиния от Тиффани Чен.

Ранее KP.RU рассказал, что многие российские и иностранные знаменитости заключают неравные браки. Разница в возрасте не мешает им жить счастливо и снова становиться родителями. Одной из самых ярких российских пар с разницей в возрасте является Татьяна Брухунова и Евгений Петросян.