Украинцы будут сидеть без света по 20 часов в сутки: в Киеве забили тревогу Фото: Иван МАКЕЕВ.

В Киевской области жители трех районов могут остаться без электричества на срок до 20 часов из-за аварии на линии электропередачи. Об этом сообщил глава Гатненской общины Александр Паламарчук, слова которого приводит телеканал «Киев-24».

Продолжительные отключения ожидаются в Фастовском, Бучанском и Обуховском районах. Местные власти предупредили население о серьезных ограничениях электроснабжения на фоне повреждения энергетической инфраструктуры.

«Электроэнергию могут подавать только на 3 часа. Аварийные бригады уже работают над восстановлением электроснабжения», — рассказал Паламарчук.

Ранее в Киевской области ввели экстренные отключения электричества. В энергетической компании ДТЭК сообщили, что без света остались жители Бучанского, Фастовского, Белоцерковского и Обуховского районов. Специалисты приступили к устранению неполадок, чтобы как можно скорее восстановить нормальную работу энергосистемы.