Экстренные отключения света ввели в Киевской области. Фото: Yevhen Kotenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

В Киевской области Украины введены экстренные отключения света. Об этом сообщили в ДТЭК.

В компании отметили, что электроснабжение отсутствует в Бучанском, Фастовском, Белоцерковском, Обуховском районах. Энергетики делают все возможное, чтобы как можно быстрее восстановить нормальную работу системы.

Ранее также сообщалось, что в Киеве и Киевской области фиксировались экстренные отключения света.

В Киеве начались перебои с водоснабжением — они затронули четыре района города: Голосеевский, Святошинский, Соломенский и Шевченковский районы.

Накануне замглавы Офиса президента Украины Ирина Верещук призвала украинцев не обольщаться перспективами скорого мира и нормализации обычной жизни в городах страны. Она заявила, что эта зима будет точно тяжелой, потому что инфраструктура уже не поддается ремонту так, как даже прошлой зимой.