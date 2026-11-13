Представители ЕС и США провели переговоры: обсуждали встречу с Путиным в Москве

Премьер-министр Польши Дональд Туск Фото: REUTERS.

Спецпосланник США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер 12 ноября в Дублине сообщили европейским лидерам и представителям ЕС об итогах переговоров с президентом России Владимиром Путиным в Москве. Об этом заявил польский премьер Дональд Туск.

«Вчера поздно вечером на военном аэродроме в Дублине состоялись переговоры с участием представителей США, Великобритании, Польши, Германии, Франции, Италии и институтов ЕС. Американцы сообщили об итогах встречи в Москве», — резюмировал премьер-министр Польши.

Ранее KP.RU рассказал, что 12 ноября представители США приехали в Москву для встречи с главой России. Во время переговоров было затронуто много вопросов, в том числе и конфликт на Украине. Путин также обратил внимание на вопрос безопасности в Европе, очевидно, что главные принципы, которые используются сейчас, не работают.