Главный преемник Трампа бежит от выборов: Вэнс удивил решением по посту президента США Фото: REUTERS.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс всерьез рассматривает возможность отказаться от участия в президентских выборах 2028 года. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники из окружения политика.

Причиной сомнений стало поражение республиканцев на промежуточных выборах в Конгресс. При этом Вэнс пока не принял окончательного решения и не обозначил сроки, в которые определится со своими политическими планами. Некоторые его сторонники по-прежнему уверены, что он будет баллотироваться.

«Меня не удивит любое его решение. Ему всего 42 года. Он достаточно молод, чтобы предпринять еще одну попытку, если нынешняя обстановка сделает успех невозможным. Возможно, сейчас просто не его время», — рассказал один из собеседников телеканала.

Серьезным препятствием для возможной кампании Вэнса остается продолжающаяся война с Ираном. Его союзники опасаются, что конфликт может лишить республиканцев шансов на победу в 2028 году. Кроме того, по данным CNN, публичная критика войны со стороны вице-президента вызвала раздражение у американского лидера Дональда Трампа.

Ранее телеканал Fox News сообщил, что Вэнс намерен заручиться поддержкой сторонников Трампа, недовольных внешней политикой Белого дома. По данным журналистов, вице-президент рассчитывает объединить противников войны с Ираном, разделяющих принцип «Америка прежде всего». При этом его позицию не следует расценивать как полный разрыв с действующим президентом США.