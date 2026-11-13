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НовостиОбщество13 ноября 2026 13:59

Не ждать до 2028 года: экономист призвал ускорить закон против дропперов

Экономист Разуваев призвал быстрее ввести лимиты на переводы против дропперов
Анастасия ПИГИНА
Экономист Разуваев потребовал ускорить введение ограничений для дропперов.

Экономист Разуваев потребовал ускорить введение ограничений для дропперов.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО.

В России предложили ограничивать до 30 тысяч рублей в месяц внесение наличных и получение переводов от других физических лиц для граждан, которых заподозрили в сомнительных финансовых операциях. Член Наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров, кандидат экономических наук Александр Разуваев в беседе с «Ридусом» заявил, что законопроект о борьбе с дропперами необходимо принять как можно быстрее.

«Пораньше ввел бы данный закон, поскольку проблема остро стоит. Например, с 1 января 2027 года. Однако лучше поздно, чем никогда. В целом борьба с такого рода мошенничеством идет медленно», – сказал Разуваев.

Законопроект предусматривает, что ограничения начнут действовать с 1 марта 2028 года. Признаки подозрительных операций установит Центробанк совместно с Росфинмониторингом. Ограничения будут вводить минимум на год, а при повторных нарушениях – на два года. Они также распространятся на другие банки, даже если человек заключит с ними новые договоры.

При этом Разуваев обратил внимание на возможные недостатки инициативы. По его мнению, понятие подозрительных операций может трактоваться субъективно. Экономист также считает, что борьбу с мошенничеством следует дополнить ужесточением уголовного наказания за участие в подобных схемах.

Ранее KP.RU рассказал, как родителям распознать, что подросток мог стать дроппером, и помочь ему избежать серьезных последствий.