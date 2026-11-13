Не ждать до 2028 года: экономист призвал ускорить закон против дропперов

Экономист Разуваев потребовал ускорить введение ограничений для дропперов. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО.

В России предложили ограничивать до 30 тысяч рублей в месяц внесение наличных и получение переводов от других физических лиц для граждан, которых заподозрили в сомнительных финансовых операциях. Член Наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров, кандидат экономических наук Александр Разуваев в беседе с «Ридусом» заявил, что законопроект о борьбе с дропперами необходимо принять как можно быстрее.

«Пораньше ввел бы данный закон, поскольку проблема остро стоит. Например, с 1 января 2027 года. Однако лучше поздно, чем никогда. В целом борьба с такого рода мошенничеством идет медленно», – сказал Разуваев.

Законопроект предусматривает, что ограничения начнут действовать с 1 марта 2028 года. Признаки подозрительных операций установит Центробанк совместно с Росфинмониторингом. Ограничения будут вводить минимум на год, а при повторных нарушениях – на два года. Они также распространятся на другие банки, даже если человек заключит с ними новые договоры.

При этом Разуваев обратил внимание на возможные недостатки инициативы. По его мнению, понятие подозрительных операций может трактоваться субъективно. Экономист также считает, что борьбу с мошенничеством следует дополнить ужесточением уголовного наказания за участие в подобных схемах.

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