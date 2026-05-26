«Мой ребенок стал дроппером»: Как распознать беду и спасти подростка от тюрьмы и долгов

Мошенники заманивают подростков в дропперы легкими деньгами. Фото: Shutterstock AI//Shutterstock/Fotodom

ТИПИЧНЫЕ СХЕМЫ

Восьмиклассник Дима сидит в телефоне, когда ему приходит сообщение от знакомого: «Есть легкий заработок без опыта - просто прогонять через свою карту платежи. За день можно 10 тысяч заработать». Дима соглашается, и через месяц его приглашают в полицию.

Или другой случай. У Маши, 15 лет, в семье неожиданно появились деньги - новые кроссовки, айфон, постоянные походы в кафе. Родители рады, что дочка подрабатывает «администратором чата». Но однажды ее карту блокируют, а на домашний адрес приходит повестка. «Чатом» оказалась схема по обналичиванию украденных денег.

Вот еще реальная история: Паша, 16 лет, продал свою старую карту за 7 тысяч рублей в интернете - «все равно я ей не пользуюсь». Через месяц выясняется, что через эту карту прошло 2 млн рублей, похищенных у пенсионеров. Паше грозит до трех лет колонии.

ИГРАЮТ НА ЖАДНОСТИ И ДОВЕРЧИВОСТИ

С 2025 года такие ситуации перестали быть редкостью. По данным Росфинмониторинга, которые приводит эксперт проекта НИФИ Минфина России «Моифинансы.рф» Дмитрий Модель, общее число дропперов (так называют подставных лиц, которые участвуют в мошеннических схемах по обналичиванию похищенных денег) достигло в России 800 тысяч человек - и это только те, кого вычислили. Каждый четвертый дроппер - несовершеннолетний. А по оценкам Банка России, общая численность дропперов может достигать 1,2 млн, из которых до 300 тысяч - младше 18 лет.

Финансовый эксперт подчеркивает, что дропперство - не «безобидная подработка», а прямое соучастие в мошенничестве, которое ломает жизнь и подростку, и его семье.

- Подростков вербуют в интернете, обещая легкие деньги, - комментирует Дмитрий Модель. - При этом 70% молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет сталкивались с такими предложениями, а половина опрошенных вообще не знает слова «дроппер». Мошенники играют на жадности, доверчивости и страхе - а потом «выбрасывают» подростка, как использованный материал.

ПОСЛЕДСТВИЯ: ОТ ОТКАЗА В ИПОТЕКЕ ДО ТЮРЬМЫ

Эксперт подчеркивает, что последствия могут быть страшные: уголовная статья до шести лет, попадание в «черный список» ЦБ, невозможность открыть счет или взять ипотеку в будущем. И платить за все придется родителям: они возмещают ущерб потерпевшим, если ребенку нет 16 лет, а также несут административную ответственность за недосмотр.

KP.RU вместе с Дмитрием Моделем разбирает по пунктам: кто такие дропперы, как их вербуют, какие законы работают с 2025 года и что делать родителям, чтобы ребенок не оказался в наручниках.

Дропперство - не «безобидная подработка», а прямое соучастие в мошенничестве, которое ломает жизнь и подростку, и его семье. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

КТО ТАКИЕ ДРОППЕРЫ

Дроппер (или дроп) - это человек, который дает мошенникам доступ к своей банковской карте или счету. На его карту поступают украденные деньги, он их снимает или переводит дальше по указанию организаторов, получая за это небольшой процент. Слово происходит от английского drop - «сбрасывать». Мошенникам нужны такие «подставные» счета, чтобы запутать следы: вместо одного вора полиция видит сотни ничего не подозревающих (или не очень) дропов, на которых списывают всю ответственность. По сути, дроппер - это «расходный материал», который принимает удар на себя, пока главные мошенники остаются в тени.

КАК ЗАМАНИВАЮТ ПОДРОСТКОВ: 6 ГЛАВНЫХ СХЕМ

Вербовщики используют то, что подросткам хочется денег, независимости и признания, а знаний о финансах и законах у них нет. Вот конкретные схемы, о которых должен знать каждый родитель.

1. «Легкий заработок без опыта и навыков»

Подростку приходит спам в мессенджере или соцсети (Telegram, ВКонтакте, TikTok) с текстом: «Подработка на телефоне. От 5000 в день. Ничего сложного. Нужна только карта». Подробностей не дают, но обещают «стабильный и быстрый доход». Задача - заинтересовать, а дальше все что нужно объяснят.

2. «Администратор канала» или «помощник организатора конкурсов»

В описании вакансии говорится: «Нужно собирать взносы участников инвестиционного проекта», «принимать благотворительные платежи для приюта», «отправлять выигрыши победителям лотереи». На деле через подростка просто прогоняют ворованные деньги. Он получает переводы от разных людей и рассылает их дальше, оставляя себе 1-5%. При этом он думает, что помогает «блогеру» или «фонду».

3. «Выручи друга - дай карту, моя заблокирована»

Знакомый (или «друг друга») обращается с просьбой: «Дай карту, мне сейчас переведут деньги, а моя карта на перевыпуске». Обещают небольшую плату - 500-1000 рублей «за беспокойство». Подросток соглашается, потом по его карте проходят десятки тысяч рублей, которые он должен снять в банкомате и отдать наличными. «Друг» исчезает, а подросток остается крайним.

4. «Продай свою старую карту - никому не нужна»

Подростку предлагают продать карту или полный доступ к онлайн-банку за 5-15 тысяч рублей. Мотивируют: «Ты ей все равно не пользуешься», «Мы просто переводы делаем, ничего криминального». А также действует реферальная программа: «Приведи двух друзей - получи дополнительно 2 тысячи рублей за каждого». Так вербовка распространяется как вирус.

5. «Ошибочный перевод - верни деньги, пожалуйста»

На карту ребенка приходит перевод от незнакомца (например, 15 тысяч рублей). Сразу же звонит или пишет «отправитель»: «Извините, ошибся в номере карты, переведите обратно на такие-то реквизиты, а 500 рублей оставьте себе за неудобства». Подросток переводит, и через некоторое время выясняется, что изначальные 15 тысяч рублей. И теперь следы ведут к ребенку.

6. «У меня карта размагнитилась, сними для меня деньги»

В соцсетях или на улице просят: «Переведи мне на карту деньги, а я тут в банкомате сниму и отдам тебе наличными. Моя карта не работает». Или наоборот: «Переведи мне наличные на карту, я тебе наличкой в руку отдам, у меня карта сломалась». Суть одна - подросток становится посредником в обналичивании похищенных средств.

Вербовщики используют то, что подросткам хочется денег, независимости и признания, а знаний о финансах и законах у них нет. Фото: Олег РУКАВИЦЫН. Перейти в Фотобанк КП

ЗАПУГИВАНИЕ И ШАНТАЖ

Вербовщики часто ужесточают условия и запугивают. Они могут попросить скан паспорта, записать видео с «признанием», которое потом используют для шантажа. Если подросток захочет выйти из схемы, ему угрожают: «Сольем твои данные в полицию», «Ты теперь соучастник, будешь сидеть». Так жертва становится заложником.

ЧТО ГРОЗИТ ПОДРОСТКУ И СЕМЬЕ

С 5 июля 2025 года в России действует жесткая уголовная ответственность для дропперов по статье 187 Уголовного кодекса «Неправомерный оборот средств платежей». Вот что это означает на практике.

Для подростка старше 16 лет:

За передачу карты или доступа к счету посторонним за вознаграждение - лишение свободы до 3 лет.

За использование чужих карт для вывода похищенных средств (то есть за непосредственное участие в обналичивании) - до 6 лет колонии и штраф до 1 млн рублей.

Для подростка младше 16 лет:

Уголовная ответственность не наступает, но его ставят на учет в полиции.

Всю материальную ответственность несут родители: они обязаны возместить ущерб потерпевшим (иногда это миллионы рублей) и платят штрафы за неисполнение обязанностей по воспитанию.

Для всех дропперов независимо от возраста:

Попадание в «черный список» Банка России. Это значит, что все текущие счета и карты блокируются, а открыть новые невозможно. Человек на долгие годы лишается возможности пользоваться банковскими услугами: не взять кредит, не оформить ипотеку, не получить зарплату на карту, не завести счет для бизнеса.

Какие еще последствия (неочевидные):

Испорченная репутация на всю жизнь - справка о судимости закрывает путь во многие вузы (юридические, финансовые, силовые специальности), на госслужбу, в банки и госкорпорации.

Родителям придется нанимать адвоката, доказывать, что ребенок был обманут, а это сотни тысяч рублей расходов.

В школе и среди сверстников - клеймо «мошенника».

Вербовщики часто ужесточают условия и запугивают. Они могут попросить скан паспорта, записать видео с «признанием», которое потом используют для шантажа. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

КАК РОДИТЕЛЯМ РАСПОЗНАТЬ ТРЕВОЖНЫЕ СИГНАЛЫ: 5 ПРИЗНАКОВ

Если вы заметили у своего ребенка хотя бы два-три из этих признаков - срочно разговаривайте и проверяйте.

1. Появление новых банковских карт, о которых вы не знаете.

С 14 до 18 лет ребенок может открыть карту только с письменного разрешения родителя. Если у него вдруг появилась неизвестная карта - это почти наверняка дропперская схема.

2. Резкое увеличение карманных денег без понятного источника.

Подросток покупает дорогие кроссовки, новый телефон, часто угощает друзей, но говорит размыто: «Подрабатываю в интернете», «Помогаю знакомому с проектом». При этом не может показать договор или назвать свою должность.

3. Скрытность в отношении телефона и переписок.

Ребенок резко меняет пароли, удаляет историю сообщений, прячет экран, когда вы проходите мимо. Использует несколько мессенджеров (Telegram, Signal, WhatsApp) и скрытые чаты с автоматическим удалением сообщений.

4. Частые переводы через банковское приложение.

Вы замечаете (например, через совместное СМС-информирование), что на карту ребенка регулярно приходят и уходят деньги округленными суммами - 5000, 10 000, 20 000 рублей. Часто деньги «зависают» на пару часов, а потом снимаются наличными в банкомате или уходят другому получателю. Это классический транзит дропов.

5. Замкнутость, тревожность, боязнь отвечать на звонки.

Подросток стал нервным, вздрагивает от звонков, не подходит к телефону при родителях, плачет без причины. Это может быть следствием шантажа со стороны вербовщиков («Если не будешь работать - заявим в полицию», «Ты теперь с нами, мы знаем, где ты живешь»).

ЧТО ДЕЛАТЬ РОДИТЕЛЯМ

Дмитрий Модель рекомендует не ждать, пока случится беда, а действовать заранее. Вот простая схема.

Шаг 1. Выстроить доверительные отношения, чтобы ребенок не боялся признаться.

Ребенок должен знать: даже если он уже вляпался в историю, родители помогут, а не будут кричать и наказывать. Мошенники как раз давят на страх и стыд - «родители убьют, не говори никому». Объясните подростку, что самый опасный враг в этой ситуации - молчание, а самый надежный союзник - семья.

Шаг 2. Обсудить последствия не общими фразами, а конкретными фактами.

Покажите реальные новости о том, как подростков судят по статье 187. Приведите цифры: до 6 лет тюрьмы, штраф до 1 млн рублей, черный список ЦБ на всю жизнь. Скажите прямо: «Если ты кому-то дашь свою карту или снимешь чужие деньги в банкомате, мы можем лишиться квартиры, потому что суд обяжет нас возместить ущерб потерпевшим». Подростки верят цифрам и историям, а не абстрактному «это плохо».

Шаг 3. Подключить технический контроль над картой ребенка.

Настройте двойное СМС-информирование: чтобы уведомления обо всех операциях по карте ребенка приходили и на ваш телефон тоже. Это можно сделать в отделении банка или в приложении.

Присоедините детскую карту к своему мобильному банку (если счета в одном банке). Многие банки позволяют родителям видеть баланс и историю операций ребенка.

Подключите сервис «второй руки» или «родительский контроль» - он позволяет одобрять или отклонять крупные переводы, а также устанавливать лимиты.

Шаг 4. Научить ребенка базовым правилам безопасности (и самим их соблюдать).

Никому, даже лучшему другу, нельзя давать карту, сообщать пин-код, код из СМС, логин и пароль от онлайн-банка.

Если кто-то просит «одолжить карту» или «провести через нее платежи» - это преступление, даже если просит близкий человек.

Если на карту упали деньги от незнакомца, не нужно ничего переводить самостоятельно. Надо позвонить в банк и заявить ошибочно поступившие средства. Банк сам проведет обратный перевод. Любые уговоры «верни мне деньги, я ошибся» могут быть ловушкой.

Нельзя покупать, продавать или передавать в безвозмездное пользование свои банковские карты и доступы к счетам.

Шаг 5. Если ребенок уже попал в схему - действовать немедленно.

Сразу обратиться в полицию с заявлением о том, что ребенка обманули. Чем раньше вы это сделаете, тем больше шансов доказать, что он был жертвой, а не соучастником.

Заблокировать карты и счета через банк.

Сохранить всю переписку с вербовщиками - скриншоты, логи, номера телефонов.

Найти юриста, специализирующегося на уголовных делах о мошенничестве.

Не пытаться «договориться» с вербовщиками самостоятельно - это только усугубит ситуацию.

ЛЕГКИХ ДЕНЕГ НЕ БЫВАЕТ!

Если незнакомец в интернете обещает «заработок без навыков» только за то, что у вас есть карта или счет - это 100% мошенничество и почти наверняка дропперство.

Никакой официальный работодатель не будет переводить деньги через карту постороннего человека и просить «прогнать транзакции». У нормальных компаний есть свои расчетные счета, кассы, бухгалтерии.

Если друг просит «одолжить карту на часик» - это не друг, или друг сам стал жертвой вербовщиков.

Если ребенок уже совершил хотя бы одну транзакцию по чужой просьбе - он уже дроппер, даже если не знал этого слова. И ответственность наступает мгновенно, независимо от возраста.

Поговорите с детьми сегодня. Покажите им эту статью. Возможно, именно этот разговор спасет их от полиции, тюрьмы и долгов на миллион рублей.

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