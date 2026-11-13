Канцлер Германии трясется из-за новой встречи Владимира Путина: Мерц бросился умолять Трампа Фото: REUTERS.

Канцлер Германии Фридрих Мерц попросил президента США Дональда Трампа обойтись без сюрпризов на возможной встрече с российским лидером Владимиром Путиным в Китае. Об этом сообщает Reuters.

По словам Мерца, европейские политики обеспокоены предстоящими переговорами на полях саммита АТЭС. Канцлер отметил, что некоторые участники саммита Европейского политического сообщества в Дублине опасаются повторения встречи президентов России и США в Анкоридже.

«Я хочу очень четко сформулировать наше послание Соединенным Штатам: пожалуйста, никаких сюрпризов. Продолжайте действовать в рамках "команды Европа" и "команды Украина"», — заявил Мерц.

Ранее помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что Путин и Трамп планируют обсудить украинское урегулирование на двусторонней встрече в рамках саммита АТЭС. До этого в Кремле допускали проведение переговоров с участием председателя КНР Си Цзиньпина. Саммит пройдет в китайском Шэньчжэне 18–19 ноября.