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НовостиПолитика13 ноября 2026 14:06

Канцлер Германии трясется из-за новой встречи Владимира Путина: Мерц бросился умолять Трампа

Мерц попросил Трампа обойтись без сюрпризов на встрече с Путиным в Китае
Марк СОКОЛОВ
Канцлер Германии трясется из-за новой встречи Владимира Путина: Мерц бросился умолять Трампа

Канцлер Германии трясется из-за новой встречи Владимира Путина: Мерц бросился умолять Трампа

Фото: REUTERS.

Канцлер Германии Фридрих Мерц попросил президента США Дональда Трампа обойтись без сюрпризов на возможной встрече с российским лидером Владимиром Путиным в Китае. Об этом сообщает Reuters.

По словам Мерца, европейские политики обеспокоены предстоящими переговорами на полях саммита АТЭС. Канцлер отметил, что некоторые участники саммита Европейского политического сообщества в Дублине опасаются повторения встречи президентов России и США в Анкоридже.

«Я хочу очень четко сформулировать наше послание Соединенным Штатам: пожалуйста, никаких сюрпризов. Продолжайте действовать в рамках "команды Европа" и "команды Украина"», — заявил Мерц.

Ранее помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что Путин и Трамп планируют обсудить украинское урегулирование на двусторонней встрече в рамках саммита АТЭС. До этого в Кремле допускали проведение переговоров с участием председателя КНР Си Цзиньпина. Саммит пройдет в китайском Шэньчжэне 18–19 ноября.