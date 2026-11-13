S7: при досмотре рейса Новосибирск — Бишкек не нашли подозрительных предметов Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ.

Специалисты проверили самолёт S7, летевший из Новосибирска в Бишкек, и не нашли ничего подозрительного. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе авиакомпании. Досмотр провели после сообщения о возможной угрозе безопасности на борту.

Проверка лайнера завершилась без сюрпризов: опасных предметов на борту не оказалось. Теперь машина готовится к обратному рейсу, но вылетит с задержкой — нужно было провести все положенные процедуры авиационной безопасности, пояснили в S7.

А незадолго до этого Европу накрыла новая волна сообщений о минировании рейсов. В Испании такие угрозы назвали гибридной агрессией и психологической войной, пишет Reuters.

В один из дней из-за ложных сигналов об угрозах в Европе отменили десятки рейсов. Одни самолёты садились внепланово, другие сопровождали истребители. Особенно напряжённой ситуация стала после ложных сообщений, поступавших за несколько дней до этого.