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НовостиВ мире13 ноября 2026 14:06

S7: при досмотре рейса Новосибирск — Бишкек не нашли подозрительных предметов

Досмотр рейса Новосибирск — Бишкек провели в аэропорту приземления
Семен ЗИМИН
S7: при досмотре рейса Новосибирск — Бишкек не нашли подозрительных предметов

S7: при досмотре рейса Новосибирск — Бишкек не нашли подозрительных предметов

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ.

Специалисты проверили самолёт S7, летевший из Новосибирска в Бишкек, и не нашли ничего подозрительного. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе авиакомпании. Досмотр провели после сообщения о возможной угрозе безопасности на борту.

Проверка лайнера завершилась без сюрпризов: опасных предметов на борту не оказалось. Теперь машина готовится к обратному рейсу, но вылетит с задержкой — нужно было провести все положенные процедуры авиационной безопасности, пояснили в S7.

А незадолго до этого Европу накрыла новая волна сообщений о минировании рейсов. В Испании такие угрозы назвали гибридной агрессией и психологической войной, пишет Reuters.

В один из дней из-за ложных сигналов об угрозах в Европе отменили десятки рейсов. Одни самолёты садились внепланово, другие сопровождали истребители. Особенно напряжённой ситуация стала после ложных сообщений, поступавших за несколько дней до этого.