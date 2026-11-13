Глава евродипломатии «кинула камень» в США: Уиткоффа и Кушнера окрестили «кем попало» Фото: REUTERS.

Глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что Евросоюз не может отправлять на переговоры с Россией кого попало, как это делают США. Об этом сообщает The Guardian.

Во время встречи европейских лидеров в Дублине Каллас выразила желание войти в переговорную команду ЕС по Украине. При этом она признала, что российская сторона не хочет видеть ее за столом переговоров. Как отмечает издание, чиновница начала раздражаться из-за постоянных вопросов о том, почему Брюссель до сих пор не определился со своим представителем.

«Но у нас уже есть налаженные институты, поэтому мы не можем просто отправить кого попало, не имеющего институциональной роли, как это делают американцы. Очевидно, нам не следует копировать их методы», — заявила Каллас.

Ранее чрезвычайный и полномочный посол России Константин Долгов назвал Каллас глупой и профессионально несостоятельной. Он заявил, что глава евродипломатии давно заслужила отставку своими высказываниями. По его мнению, одна из главных проблем ЕС заключается в том, что его политику определяют люди, подобные Каллас.