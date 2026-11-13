В Ростове-на-Дону фиктивно оформили гумпомощь на 256 млн рублей Фото: Алексей БУЛАТОВ.

В Ростове-на-Дону обнаружили преступную схему, в рамках которой для получения гуманитарной помощи участниками СВО использовались поддельные документы. Об этом сообщили в пресс-службе ГВСУ СК России.

«Расследуется уголовное дело в отношении шести участников организованной группы, обвиняемых в неправомерном обороте средств платежей (ч. 2 ст. 187 УК РФ)», — говорится в сообщении от следственных органов.

Ранее KP.RU рассказал, что гуманитарная помощь не первый раз становится объектом расследования. Отмечается, следственные органы заявили о необходимости проверять гуманитарную помощь на наличие взрывчатки. Причем СВУ маскируют под самые разные предметы, чтобы нанести наибольший урон гражданским и бойцам СВО.