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НовостиПроисшествия13 ноября 2026 14:45

Есть ли россияне среди пострадавших в аварии с автобусом в Индии: Посольство прояснило ситуацию

Посольство: данных о россиянах среди пострадавших в ДТП с автобусом в Индии нет
Марк СОКОЛОВ

Посольство России в Индии не получало информации о российских гражданах среди пострадавших в ДТП с туристическим автобусом на маршруте Мумбаи — Гоа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на российское диппредставительство.

Авария произошла 13 ноября на мосту в округе Ратнагири. По данным местной полиции, грузовик врезался в туристический автобус, после чего тот перевернулся. Несколько пассажиров оказались заблокированы в салоне. На место прибыли спасатели, пострадавших доставили в больницу.

«Информации о россиянах, пострадавших в этом ДТП с туристическим автобусом, не поступало», — отметили в посольстве РФ.

Ранее в Индии произошла еще одна крупная авария с пассажирским автобусом. В районе города Лакхнау транспортное средство с паломниками упало в 12-метровое ущелье. В результате погибли три человека, еще не менее 40 получили травмы. По предварительным данным полиции, водитель потерял управление после того, как во время движения лопнула шина.